Джессика Андраде рассказала, ради чего готова вернуться в UFC Йоанна Енджейчик

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) бразильянка Джессика Андраде рассказала, ради чего готова вернуться в UFC экс-обладательница чемпионского пояса UFC в категории до 52 кг полька Йоанна Енджейчик.

«У меня был разговор с Йоанной. Она сказала мне, что вернётся ради пояса BMF. Наш бой получился бы крутым. Вообще, говоря о потенциальных соперницах, то я могла бы оспорить этот титул с Анджелой Хилл или Валентиной Шевченко. Бой с любой из этих девушек был бы великолепным. Однако было бы что-то особенное в том, что это была бы Йоанна. Она сказал, что не собирается возвращаться в 52 кг и хочет в таком случае провести поединок в 57 кг. Мы с ней устроили бы настоящее шоу и провели невероятный бой», — приводит слова Джессики портал Bloody Elbow.