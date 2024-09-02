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Сергей Павлович показал, как работает на груше

Сергей Павлович показал, как работает на груше
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Бывший претендент на временный чемпионский титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович продемонстрировал, как работает на груше.

Напомним, в последнем бою, проходившем в июне на турнире UFC в Саудовской Аравии, Павлович встречался с соотечественником Александром Волковым. Поединок дошёл до судейского решения, по итогам которого победил Волков (единогласно). После боя Александр подошёл к Сергею, чтобы сказать слова поддержки, но тот его жёстко оттолкнул. В активе Сергея в настоящий момент 18 побед при трёх поражениях.

Ранее экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко высказался на тему конфликта между топовыми российскими тяжеловесами UFC Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

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