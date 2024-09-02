Адесанья отреагировал на то, что игрок «Ливерпуля» Салах отпраздновал гол в позе лучника

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья отреагировал на то, что 32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отпраздновал гол в позе лучника. Ранее Адесанья в такой же позе чествовал победу над представителем Бразилии Алексом Перейрой в реванше по правилам ММА.

«Каждый учит другого», — написал на своей странице в социальных сетях Адесанья.

Мохамед Салах отпраздновал таким образом свой гол в ворота «Ипсвич Таун» в 1-м туре английской Премьер–лиги сезона-2024/2025. «Ливерпуль» выиграл этот матч со счётом 2:0.

В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 305, Исраэль Адесанья уступил Дрикусу дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.