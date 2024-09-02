Усман Нурмагомедов: надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после победы над Шаблием

Действующий чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, что надеется, что Хабиб наденет на него пояс после победы над Шаблием.

«Хабиб всё время был рядом с нами. Даже когда его физически не было рядом, он звонил нам между раундами, чтобы дать совет и подсказать, что следует делать. Люди считают, что он полностью ушёл в отставку. Однако мы всегда с ним обсуждали бои. Хабиб просто взял небольшой отпуск, чтобы насладиться семейной жизнью. Но теперь он вернулся, и я счастлив. Надеюсь, что именно Хабиб наденет на меня пояс [после победы над Шаблием]», — приводит слова Усмана портал MMAJunkie.

Бой между Усманом и Александром станет главным событием вечера на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США).

Изначально Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов должны были подраться 17 мая в Париже (Франция), но бой был перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму.