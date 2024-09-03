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Сауль Альварес и Камару Усман уладили свой конфликт двухлетней давности

Сауль Альварес и Камару Усман уладили свой конфликт двухлетней давности
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Бывший чемпион UFC в весе до 77 кг Камару Усман и 34-летний известный мексиканский боксёр-профессионал Сауль Альварес уладили свой конфликт двухлетней давности. Тогда Усман в многочисленных интервью заявлял о желании подраться с Канело, которого не интересовала данная идея, в результате чего между ними возникали перепалки в социальных сетях.

Усман. Когда я был чемпионом UFC, а ты доминировал как чемпион мира по боксу, были некоторые разговоры о нашем потенциальном бое. Прежде всего хочу сказать, что являюсь твоим поклонником, поклонником твоей работы и всего, что ты сделал в боксе. Думаю, что нам важно прояснить ситуацию и провести такой разговор.

Ты был в ситуации, когда доминировал над всеми до такой степени, что возник вопрос: «Кто ещё может бросить вызов этому парню?» И я решил сделать это. У меня нет отточенной техники бокса. Факт. Мне кажется, ты знаешь все части головоломки, когда дело касается бокса. Я чувствовал, что устроен по-другому, поскольку являюсь бойцом ​​смешанных единоборств. Мы можем быть медленнее, но комбинации могут отличаться от тех, к которым ты привык. Вот почему я бросил тебе вызов и сказал, что хотел бы дать что-то другое. Кто знает, в конце концов, что произошло бы. Надеюсь, у тебя нет обид, поскольку я уважаю тебя как бойца.

Альварес. Никаких обид. Думаю, что ММА — прекрасный вид спорта. Вы лучшие в своём виде спорта, а я лучший в своём. И уважаю это. Мы никогда не узнаем [что произошло бы в потенциальном бою], поскольку мы никогда не работали над организацией этого боя. Если вы выйдете в ринг, то всё будет по-другому. Также будет, если я выйду в октагон.

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