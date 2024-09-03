Джермаллу Чарло предъявлено обвинение за вождение в нетрезвом виде

Бывшему чемпиону мира в двух весовых категориях американцу Джермаллу Чарло (33-0, 22 KO) предъявлено обвинение за вождение в нетрезвом виде, слушания назначены на 7 ноября, сообщает издание BoxingScene.

Напомним, в начале мая Чарло стал участником автоаварии в Техасе, разбив свой «Ламборгини», а также нанеся повреждения другой машине. После инцидента боксёр скрылся, однако вскоре был задержан полицией, содержание алкоголя в его крови вдвое превысило допустимую для штата норму.

Джермаллу Чарло 34 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, в сентябре 2015-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг). После трёх защит поднялся в средний вес (до 72,6 кг), где с 2019 по 2024 год удерживал титул WBC.