Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дюбуа показал актуальную форму за три недели до боя с Джошуа

Дюбуа показал актуальную форму за три недели до боя с Джошуа
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа продолжает подготовку к поединку с соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временный чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Материалы по теме
Дюбуа — о бое с Джошуа: я убиваю королей и сделаю это ещё раз
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android