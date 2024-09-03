Дюбуа показал актуальную форму за три недели до боя с Джошуа

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа продолжает подготовку к поединку с соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временный чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.