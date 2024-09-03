Мухаммад — о Рахмонове: знаю, как ломать непобеждённых бойцов

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о потенциальном поединке с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Бой с Шавкатом будет похож на поединок с Леоном Эдвардсом. Я использую его слабые стороны и буду доминировать над ним. Я дрался с Шоном Брэди, так что у меня есть опыт противостояний с непобеждёнными бойцами, и я знаю, как выводить их из зоны комфорта и ломать. Как только Шавкат поймёт, что у нас разные уровни, всё закончится, я прикончу его», – сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в американском промоушене шесть побед и ни одного поражения.