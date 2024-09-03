Чжан Чжилэй рассказал, кто победит в бою Джошуа и Дюбуа

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилэй высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне.

«Я отдаю предпочтение Дюбуа, он на подъёме. Парень молод и голоден, в нём горит огонь. В прошлый раз Даниэль одержал красивую победу над Филипом Хрговичем. Так что я отдаю своё преимущество аутсайдеру. Я верю, что он потрясёт мир», — сказал Чжилэй в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временный чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.