Рикки Хаттон назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон высказался о реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Фьюри позволял давить на себя. Судя по тому, что мы видели в ринге, можно было подумать, что Усик это гора, а Тайсон – коротышка. Если Фьюри будет сильнее бить, будет оказывать давление, особенно в первых раундах, то, думаю, это окажет влияние на результат», — приводит слова Хаттона Action Network.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).