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Джо Роган назвал самого универсального бойца в UFC

Джо Роган назвал самого универсального бойца в UFC
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган назвал, по его мнению, самого универсального бойца в организации.

«Если говорить о самом всестороннем бойце, то можно было бы упомянуть Макса Холлоуэя или Илию Топурию. Но на первое место я бы поставил Ислама Махачева. Он обладает впечатляющей техникой и нокаутировать соперника ударом ногой, как и Джон Джонс», — сказал Роган в своём подкасте.

Исламу Махачеву 32 года. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в 2015 году и в октябре 2022-го сразился за титул, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл три защиты против австралийца Алекса Волкановски и американца Дастина Порье.

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