Гилберт Бёрнс объяснил, почему Мухаммад победил Эдвардса на UFC 304

Бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о победе бывшего соперника американца Белала Мухаммада над британцем Леоном Эдвардсом, поединок которых состоялся на турнире UFC 304.

«Я допускал, что это случится. Леон – отличный боец, но он сказал, что победит нокаутом… Чуваки, Белала тяжело нокаутировать. У этого парня крепкий подбородок. У Леона в последних 10 боях, вероятно, один нокаут. Он не вырубает людей.

Технически, в стойке, Леон очень, очень хорош, но, учитывая темп, тейкдауны, грязный бокс и подготовку с Исламом [Махачевым] и Хабибом [Нурмагомедовым], я понимал, что у Белала есть путь к победе. И он сделал то, что должен был», — приводит слова Бёрнса MMA Fighting.