Стерлинг назвал причину, по которой обвинил Евлоева в употреблении допинга

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал своё заявление о Мовсаре Евлоеве. Напомним, ранее Стерлинг обвинил россиянина в употреблении запрещённых препаратов.

«По слухам, он не чистый спортсмен. Люди могут говорить всё что угодно, доказательств нет, но то же самое говорили о Ти Джее Диллашоу, Коди Гарбрандт говорил об этом на пресс-конференции. Эти разговоры не сильно отличаются от того, что я слышу о Мовсаре. Нет дыма без огня. Есть ли у меня доказательства, видел ли я, как этот парень колется в задницу? Нет», — сказал Стерлинг в интервью Home of Fight.

Поединок Стерлинга и Евлоева состоится 5 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США).