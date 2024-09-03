Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гилберт Бёрнс рассказал, кто должен стать претендентом на титул UFC в полусреднем весе

Гилберт Бёрнс рассказал, кто должен стать претендентом на титул UFC в полусреднем весе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) UFC бразилец Гилберт Бёрнс считает, что действующий чемпион американец Белал Мухаммад должен провести защиту против непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова.

«Думаю, что Рахмонов – парень, заслуживающий этого больше всего, хотя я слышал, что он собирается подраться с Джеком Делла Маддаленой. Это хороший бой, но у Джека травма руки, он перенёс пару операций. Если Белал не будет готов, Шавкату следует провести ещё один бой в этом году. Возможно, против Иана Гарри», — приводит слова Бёрнса MMA Fighting.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в американском промоушене шесть побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Мухаммад — о Рахмонове: знаю, как ломать непобеждённых бойцов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android