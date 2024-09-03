Гилберт Бёрнс рассказал, кто должен стать претендентом на титул UFC в полусреднем весе

Бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) UFC бразилец Гилберт Бёрнс считает, что действующий чемпион американец Белал Мухаммад должен провести защиту против непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова.

«Думаю, что Рахмонов – парень, заслуживающий этого больше всего, хотя я слышал, что он собирается подраться с Джеком Делла Маддаленой. Это хороший бой, но у Джека травма руки, он перенёс пару операций. Если Белал не будет готов, Шавкату следует провести ещё один бой в этом году. Возможно, против Иана Гарри», — приводит слова Бёрнса MMA Fighting.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в американском промоушене шесть побед и ни одного поражения.