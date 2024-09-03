В команде Фёдора Емельяненко сделали заявление после слухов о бое с Андреем Орловским

Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко не планирует проводить поединок с белорусом Андреем Орловским, о чём ранее писали некоторые СМИ. С соответствующим заявлением выступила команда российского спортсмена.

«В Сети разлетелась информация от сомнительных источников. Всё ложь, даже переговоров о подобном поединке не было», — говорится в сообщении команды Емельяненко, размещённом на её странице в социальных сетях.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Орловский к настоящему моменту одержал 34 победы и потерпел 24 поражения.

Главные победы Фёдора Емельяненко: