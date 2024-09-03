Вице-президент АСА: возвращение Вартаняна в лигу зависит от его финансового аппетита

Вице-президент АСА Руслан Хамзаев высказался о потенциальном возвращении в лигу победителя Гран-при в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Эдуарда Вартаняна.

«Вполне ожидаемо, что Вартанян выиграл у Грозина. Но и Грозин порадовал. Хоть и вышел на замену, смотрелся весьма достойно. Много боролся, много бил, в третьем раунде заметно прибавил. А Эдуард, наоборот, просел. Хотя и был очень активным и результативным. Мне вообще показалось, что именно этот бой Эдуард принял не в лучшей форме. Хотя надо отметить, что в целом победа сомнений не вызывала. Но Александр Грозин совсем не выглядел сломленным, разбитым или потерянным. Он бился до конца…

По будущему Вартаняна в АСА всё будет зависеть от финансового аппетита Эдуарда. Те деньги, которые ему предлагали во время ухода из АСА, ему больше не предложат. Это совершенно очевидно. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Нельзя войти в одну воду дважды. Но лично мне очень хотелось бы видеть его здесь. Мог бы он ещё принести определённую пользу и для себя, и для организации», — сказал Хамзаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.