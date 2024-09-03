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Бернард Хопкинс дал прогноз на бой Канело — Берланга

Бернард Хопкинс дал прогноз на бой Канело — Берланга
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Бернард Хопкинс высказался о предстоящем титульном поединке во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

«Этот поединок завершится в пределах семи раундов. Знаете, что худшее для Берланги? Он спровоцировал Канело на своё уничтожение. Когда вы держите рот на замке, такой боец, как Альварес, не избивает вас сильно. Он оставляет вам возможность в будущем получить ещё один большой бой, но Берланга всё испортил. Канело не будет милостив», — приводит слова Хопкинса издание Boxing News 24.

Напомним, поединок Альвареса и Берланги состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

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