Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ победил ирландца Дохени, защитив звание абсолютного чемпиона

Наоя Иноуэ победил ирландца Дохени, защитив звание абсолютного чемпиона
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился главный поединок боксёрского вечера в Токио (Япония). Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO) встретился с бывшим чемпионом дивизиона ирландцем Ти Джеем Дохени (26-4, 20 KO).

В начале седьмого раунда Дохени захромал и присел на колено, показав перчаткой на спину и дав понять, что не может продолжать. Поединок был остановлен.

Судейский вердикт: победа Иноуэ техническим нокаутом в седьмом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Ти Джей Дохени
03 сентября 2024, вторник. 14:25 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
TKO
Ти Джей Дохени

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе.

Материалы по теме
Наоя Иноуэ — Ти Джей Дохени: японец разбил соперника! Бой обернулся драмой. LIVE
Live
Наоя Иноуэ — Ти Джей Дохени: японец разбил соперника! Бой обернулся драмой. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android