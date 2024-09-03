Наоя Иноуэ победил ирландца Дохени, защитив звание абсолютного чемпиона

Завершился главный поединок боксёрского вечера в Токио (Япония). Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO) встретился с бывшим чемпионом дивизиона ирландцем Ти Джеем Дохени (26-4, 20 KO).

В начале седьмого раунда Дохени захромал и присел на колено, показав перчаткой на спину и дав понять, что не может продолжать. Поединок был остановлен.

Судейский вердикт: победа Иноуэ техническим нокаутом в седьмом раунде.

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе.