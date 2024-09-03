Медведев: Шаблий бьёт сильнее Усмана Нурмагомедова, но никому нельзя отдать предпочтение

Боец команды «Архангел Михаил» Борис Медведев высказался о предстоящем поединке российских легковесов Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия, который состоится 7 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего (США).

«Поединок Шаблия и Усмана — максимально интересный бой. Тут никому нельзя отдать предпочтение, 50 на 50. Как я ни рисовал этот бой в голове, побеждает то один, то другой. Думаю, что борьбы много не будет, больше работа в стойке.

Шаблий бьёт сильнее Нурмагомедова. Усман хотя молодой, но очень перспективный, лагерь у него сильный. Но и у Шаблия хороший темп подготовки. Интересный бой», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.