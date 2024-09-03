Усман Нурмагомедов — о Шаблии: буду пять раундов избивать его, наслаждайтесь

Непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Шаблием, который состоится 8 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего (США).

«Вокруг меня очень хорошие люди. Хавьер [Мендес], Хабиб [Нурмагомедов], мои братья. Все здесь, все мне помогли, и я готов.

Думаю, я буду избивать этого парня на протяжении пяти раундов. Вы сможете увидеть это. Наслаждайтесь», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу MMAJunkie.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022-го завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре.