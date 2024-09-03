Уиттакер: не жду, что Чимаев устанет в нашем бою

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я тренируюсь изо всех сил, как зверь. Я потею, истекаю кровью, готовлюсь к бою и собираюсь отдать все силы. Я не жду, что он устанет. Ожидаю, что он выйдет на бой агрессивным, будет страшен в борьбе и очень силён», – сказал Уиттакер в эфире MMArcade.

Роберту Уиттакеру 33 года. Австралиец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2012 году и в июле 2017-го завоевал временный титул, одолев кубинца Йоэля Ромеро, после чего был объявлен бесспорным чемпионом.

В октябре 2019-го Уиттакер лишился пояса, проиграв досрочно во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В настоящий момент австралиец идёт на серии из двух побед.