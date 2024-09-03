Стерлинг: верю, что могу вынести Евлоева в первом раунде

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 5 октября на турнире UFC 307.

«Я действительно верю, что смогу надрать ему зад в первом раунде и вынести его. Посмотрим. Думаю, эта победа даст мне основания драться за титул в следующем бою», – сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на UFC 297 в январе Евлоев победил единогласным решением британца Арнольда Аллена.

Стерлинг провёл дебютный поединок в рамках полулёгкого дивизиона на UFC 300 в апреле, победив соотечественника Келвина Каттара.