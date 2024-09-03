Магомед Анкалаев отреагировал на то, что Алекс Перейра бросил вызов Дрикусу дю Плесси

32-летний российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев отреагировал на то, что действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра бросил вызов обладателю титула UFC в среднем весе Дрикусу дю Плесси.

«Алекс, ты такой слабак. Ты придираешься к парням, который выступают в другом дивизионе, и думаешь, что сможешь их победить. Люди не дураки. Есть причина, по которой ты дерёшься с Халилом, а не со мной», — написал на своей странице в социальных сетях Анкалаев.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.