«Можешь решить со Стриклендом, кто из вас уснёт первым». Дю Плесси ответил Перейре

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил на вызов чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

«Послушай, Алекс, ты вместе со своим парнем Шоном Стриклендом можешь решить, кто из вас уснёт первым», — написал дю Плесси на своей странице в социальных сетях.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в промоушене UFC в 2020 году. В январе 2024 года Дрикус сразился за чемпионский титул на турнире UFC 297, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. В августе на UFC 305 дю Плесси досрочно остановил в четвёртом раунде новозеландца Исраэля Адесанью. Для Дрикуса эта победа стала восьмой подряд в UFC.