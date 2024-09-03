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«18 бойцов до тебя пытались сломать меня. Я прикончил их всех». Шавкат ответил Белалу

«18 бойцов до тебя пытались сломать меня. Я прикончил их всех». Шавкат ответил Белалу
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Топовый и непобеждённый казахский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Шавкат Рахмонов ответил действующему чемпиону UFC в полусреднем дивизионе американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду. Ранее тот рассказал, как планирует драться против Номада, и что знает, как ломать непобеждённых бойцов.

«18 бойцов до тебя пытались сломать меня. Я прикончил их всех. Между тем в 18 боях в UFC ты финишировал лишь трёх парней. Пояс не даёт тебе суперспособностей. Похоже, он свёл тебя тебя с ума», — написал на своей странице в социальных сетях Шавкат.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в американском промоушене шесть побед и ни одного поражения.

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