Кикбоксёр Артём Вахитов объяснил, как можно победить Алекса Перейру

Известный российский кикбоксёр, бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов объяснил, как можно победить действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейру.

«Победить Перейру может лишь базовый ударник. Только он. Не базовый боец ММА, борец или грэпплер. Поскольку вся работа Алекса сосредоточена на ударной технике, кикбоксинге и тайском боксе. Тот, кто знает, как правильно работать в стойке, и понимает, где Алекс будет защищаться.

По моим наблюдениям защита у Перейры в стойке полностью отсутствует. Взять его бой с Блаховичем. Первый раунд он его залежал, но во втором удары Яна, который не является базовым ударником, прилетали по Алексу. Он не делал на них акцент, но при этом они долетали. Все в курсе, что у него защиты нет. Однако у него есть преимущество в атаке, которым он постоянно пользуется.

Возьмите второй бой с Адесаньей. Мы все видели, как Исраэль попал. У Алекса были руки на уровне груди. Кроме того, он ещё довольно высокий. Исраэль грамотно его разложил», — сказал Вахитов в интервью на YouTube-канале Adam Zubayraev.