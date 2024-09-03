Эдгар Берланга заявил о желании подняться в тяжёлый вес

27-летний непобеждённый пуэрториканский боксёр Эдгар Берланга заявил, что собирается перейти в тяжёлый вес.

«Мне будет сложно оставаться в во втором среднем весе. Я вижу, что в будущем буду драться в полутяжёлом весе. Даже в первом тяжёлом. Мощь моих ударов определённо сохранится и в первом тяжёлом, и в супертяжёлом. У меня есть опыт спаррингов с парнями из супертяжёлого дивизиона. И я ронял этих парней», — сказал Берланга в интервью порталу Barstool Sports.

Напомним, следующий бой Эдгар Берланга проведёт против известного мексиканского боксёра Сауля Альвареса. Их поединок состоится 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Ранее Бернард Хопкинс дал прогноз на бой Канело — Берланга.