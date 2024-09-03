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Хабиб Нурмагомедов — о поединке с Порье: его гильотина была очень хороша. Он сумасшедший

Хабиб Нурмагомедов — о поединке с Порье: его гильотина была очень хороша. Он сумасшедший
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о поединке с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье, который состоялся в сентябре 2019 года.

«Мы изучали его гильотину на протяжении всего тренировочного лагеря. Должен сказать, что его гильотина на правую руку очень хороша. Он всегда пытается её провернуть. Именно правой, а не левой. Я так же действовал. Моя рабочая рука — правая, но душить мне нравится левой. Поэтому у меня было понимание, что Дастин попытается задушить меня правой рукой.

В первый раз, когда я отдал ему позицию на гильотину, Дастин не стал на неё выходить. Но во второй раз вышел. Я позволил ему сделать это. Он выжал максимум из этого, а мне удалось изменить положение тела. Этот ход был нужен, чтобы измотать его. Всё проходило согласно плану, который был довольно рискованным. Надо было соблюдать осторожность. В момент, когда я разорвал гильотину, понял, что ему конец. После чего забрал его спину и задушил.

У меня было много мыслей о Дастине. Думаю, что этот парень сумасшедший. Он реально считал, что я сдамся на глазах своего отца?» — приводит слова Хабиба портал MMA Fighting.

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