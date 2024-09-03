«Он был на 100% прав». Джо Роган поддержал решение Мейвезера уволить судью во время боя

Известный комментатор турниров UFC Джо Роган поддержал решение легендарного американского боксёра Флойда Мейвезера-младшего заменить судью во время выставочного поединка с Джоном Готти III.

«Решение первого рефери было ужасным. Он потребовал наказать Флойда Мейвезера за удар по затылку, что было абсолютно некорректно. Флойд нанёс удар, который пришёлся сбоку по голове его противника, но рефери решил, что это был удар в затылок.

Мейвезер был на 100% прав в своей реакции, поскольку удар пришёлся противнику в висок сбоку. Это был хук справа, идеально выполненный удар, но рефери настоял на том, что это был удар сзади в затылок. Флойд ответил ему: «О чём ты говоришь?» Это был не удар в затылок, поэтому Флойд вышвырнул парня с ринга, и они закончили бой. Это был выставочный бой, так что их целью были деньги. Честно говоря, если кто-то и имеет право сказать кому-то, чтобы тот убирался, так это Мейвезер, который является лучшим боксёром в истории. Рефери допустил огромную ошибку. Он был прав, выгнав парня с ринга. Никто бы не подумал, что это был плохой удар, поскольку это был идеально выполненный хук справа», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.