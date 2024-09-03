Белал Мухаммад считает, что бой с Усманом будет для него более сложным, чем с Шавкатом

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад считает, что бой с нигерийцем Камару Усманом будет для него сложнее, чем с непобеждённым представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

«[Кто из пары Камару Усман — Шавкат Рахмонов представляет для меня] Более сложный бой? Честно говоря, я бы сказал, что Камару Усман. Потому что у него есть огромный опыт выступлений на самом высоком уровне. Кроме того, в стилистическом плане у него один из самых высоких показателей бойцовского IQ. Поэтому лично мне будет сложнее подраться с тем, у кого бойцовский IQ близок к моему», — приводит слова Белала Мухаммада портал The Sports Rush.

Ранее Шавкат Рахмонов ответил Белалу Мухаммаду на его неоднозначное заявление.