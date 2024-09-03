О'Мэлли назвал экс-чемпиона UFC, которого хотел бы увидеть в бою с Конором Макгрегором

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли считает, что поединок между известным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и бразильцем Чарльзом Оливейрой получился бы «потрясающим».

«Чарльз Оливейра — Конор Макгрегор. Было бы потрясающе. Это всё равно, если бы мы увидели Конора против Макгрегора», — приводит слова О'Мэлли портал The Sports Rush.

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. В настоящий момент Макгрегору 36 лет.

К UFC Конор присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.