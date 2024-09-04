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Андрей Пуляев рассказал о деталях контракта с UFC

Андрей Пуляев рассказал о деталях контракта с UFC
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Российский боец UFC Андрей Пуляев рассказал о деталях контракта с американским промоушеном.

«Контракт уже заключили, довольно быстро всё прошло, я поставил свою подпись. Теперь у меня есть четыре поединка, чтобы показать, на что я способен. Про соперников, конечно, ещё рано говорить, сейчас американские менеджеры и Алексей Жернаков будут разговаривать, вести переговоры. Думаю, что процесс предстоит долгий в этом плане», — сказал Андрей Пуляев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

Напомним, Андрей получил контракт благодаря победе единогласным решением в бою с американским бойцом Лиамом Лоусоном. Поединок состоялся на турнире Dana White Contendre Series (DWCS) в ночь с 27 на 28 августа по московскому времени. Таким образом, теперь в профессиональном рекорде Андрей имеет девять побед и два поражения.

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