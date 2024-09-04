«Всё благодаря Шлеменко». Пуляев — про попадание в претендентскую серию UFC

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Андрей Пуляев рассказал о том, как попал на претендентскую серию UFC.

«На сто процентов я не знаю, если честно. Знаю, что это было с толчка Александра Шлеменко. Он направил меня на менеджера Алексея Жернакова, который со своими американскими партнёрами стал уже мне помогать. Но всё началось с подачи Александра Шлеменко, рад, что выбор пал на меня, рад, что меня подписали на эту претендентскую серию, и что я сумел оправдать доверие», — сказал Андрей Пуляев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

Напомним, Андрей получил контракт благодаря победе единогласным решением в бою с американским бойцом Лиамом Лоусоном. Поединок состоялся на турнире Dana White Contendre Series (DWCS) в ночь с 27 на 28 августа по московскому времени. Таким образом, теперь в профессиональном рекорде Андрей имеет девять побед и два поражения.