«Больше, чем в России». Пуляев — про гонорары претендентов в UFC

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Андрей Пуляев рассказал о гонорарах, которые получают бойцы, принимающие участие в претендентской серии UFC.

«Хвастаться, что я какой-то супероплачиваемый боец в России был, я не буду, но скажу, что в претендентской серии заплатили больше. Но, опять же, в Америке и налоги значительно выше, чем у нас», — сказал Андрей Пуляев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

Напомним, Андрей получил контракт благодаря победе единогласным решением в бою с американским бойцом Лиамом Лоусоном. Поединок состоялся на турнире Dana White Contendre Series (DWCS) в ночь с 27 на 28 августа по московскому времени. Таким образом, теперь в профессиональном рекорде Андрей имеет девять побед и два поражения.