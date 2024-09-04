Пуляев назвал дату своего возможного дебюта в UFC

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Андрей Пуляев назвал дату своего возможного дебюта в промоушене.

«У меня сразу же спросили о том, когда я буду готов выступить. Я сказал, что декабрь был бы идеальным вариантом для дебюта, так что если всё пойдёт по плану, то в конце этого года смогу подраться в UFC», — сказал Андрей Пуляев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

Напомним, Андрей получил контракт благодаря победе единогласным решением в бою с американским бойцом Лиамом Лоусоном. Поединок состоялся на турнире Dana White Contendre Series (DWCS) в ночь с 27 на 28 августа по московскому времени. Таким образом, теперь в профессиональном рекорде Андрей имеет девять побед и два поражения.