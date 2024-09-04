Пуляев: хочу разделить клетку с Адесаньей или Стриклендом

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Андрей Пуляев назвал соперников, с которыми ему интересно подраться.

«Я все турниры UFC смотрю, всех бойцов знаю, вижу их поединки с точки зрения болельщика. А сейчас у меня есть невероятная возможность помериться с ними силами, разделить клетку. Конечно, хочется драться с топовыми бойцами – с Адесаньей, дю Плесси, Стриклендом. Хочется проверить, чья школа ММА сильнее», — сказал Андрей Пуляев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

Напомним, Андрей получил контракт благодаря победе единогласным решением в бою с американским бойцом Лиамом Лоусоном. Поединок состоялся на турнире Dana White Contendre Series (DWCS) в ночь с 27 на 28 августа по московскому времени. Таким образом, теперь в профессиональном рекорде Андрей имеет девять побед и два поражения.