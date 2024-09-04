«Сдал тест на наркотики. На допинг — нет». Пуляев — про тестирование в UFC

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Андрей Пуляев рассказал о тестировании на допинг в американском промоушене.

«Единственное, что точно поменяется в дальнейшем, – это то, что я должен буду сдавать антидопинговые тесты. Придётся изучать этот вопрос, какие препараты и лекарства разрешены, какие запрещены. Надо проверить всё тщательно. Пока нас не проверяли на допинг. Но зато мы прошли тест на наркотики. А допинг-тесты ещё только предстоят», — сказал Андрей Пуляев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

Напомним, Андрей получил контракт благодаря победе единогласным решением в бою с американским бойцом Лиамом Лоусоном. Поединок состоялся на турнире Dana White Contendre Series (DWCS) в ночь с 27 на 28 августа по московскому времени. Таким образом, теперь в профессиональном рекорде Андрей имеет девять побед и два поражения.