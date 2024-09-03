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«Мы делаем нечто великое». Алекса Грассо — о противостоянии с Валентиной Шевченко

«Мы делаем нечто великое». Алекса Грассо — о противостоянии с Валентиной Шевченко
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Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо высказалась о противостоянии с экс-обладательницей титула UFC в категории до 57 кг киргизкой Валентиной Шевченко.

«Мы столько раз были вместе. На протяжении всей недели перед турниром у нас было много стычек. Снова и снова, и снова. Это действительно, действительно странно. Но в конце недели перед турниром и в день его проведения всё меняется. Мы вновь будем стараться причинять друг другу боль. Это самое главное. Здорово, что мы можем проводить с ней больше времени. Нам удалось многого добиться вместе. Валентина внесла большой вклад в ММА. Она является большим источником для вдохновения, поскольку даже сейчас Валентина делает вещи, которые создают настоящую историю. Мы вместе делаем нечто великое. Первая женская трилогия в истории ММА. Оба поединка вышли потрясающими. И вы можете ожидать, что третий бой будет невероятным», — приводит слова Грассо портал BJ Penn.

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