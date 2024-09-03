«Ни о чём не жалею». Мераб Двалишвили — о том, что выложил видео с сечкой

Топовый грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Мераб Двалишвили прояснил ситуацию с видео, где он показывает, что получил сечку, и где сам снимает с неё швы.

«Я никогда не жалею о своих поступках. И то видео решил опубликовать, поскольку мне многим нравится делиться в социальных сетях. В этом нет ничего плохого, поскольку сечку я получил за три недели до боя. Она заживает в течение пяти дней. Кроме того, она никак не повлияла на мои тренировки или спарринги. Вы можете видеть, что я полностью восстановился. Всё в порядке. Мне не хотелось создавать больших проблем Дане и компании. Я был спокоен и расслаблен, поскольку она не имела какого-то серьёзного значения. Как говорил до этого, ни о чём не жалею.

Что касается видео, где я сам снимаю себе швы, то для меня это норма. Сначала у меня была мысль использовать нож. Но он не смог их разрезать. К тому же было больно. После я решил взять ножницы. Однако теперь всё хорошо», — приводит слова Мераба портал MMAJunkie.