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Майкл Биспинг назвал идеального оппонента для Колби Ковингтона

Майкл Биспинг назвал идеального оппонента для Колби Ковингтона
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Член Зала славы UFC британец Майкл Биспинг назвал идеального оппонента для бывшего обладателя временного титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американца Колби Ковингтона.

«У Колби есть все возможности [чтобы получить крутой поединок], однако в ближайшее время ему ничего не светит. Ковингтон хочет получить что-то грандиозное, то, что вызовет у него восторг. И таковым является поединок с Дастином Порье. Этот парень — легенда ММА. Он прошёл через многое и добился значительных успехов. Между ними есть небольшой конфликт. Помимо того, Дастин является другом Хорхе Масвидаля. Ему следовало бы отомстить за него, не так ли? Я бы с удовольствием посмотрел на это противостояние», — приводит слова Биспинга портал Low Kick MMA.

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