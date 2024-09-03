Майкл Биспинг назвал идеального оппонента для Колби Ковингтона

Член Зала славы UFC британец Майкл Биспинг назвал идеального оппонента для бывшего обладателя временного титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американца Колби Ковингтона.

«У Колби есть все возможности [чтобы получить крутой поединок], однако в ближайшее время ему ничего не светит. Ковингтон хочет получить что-то грандиозное, то, что вызовет у него восторг. И таковым является поединок с Дастином Порье. Этот парень — легенда ММА. Он прошёл через многое и добился значительных успехов. Между ними есть небольшой конфликт. Помимо того, Дастин является другом Хорхе Масвидаля. Ему следовало бы отомстить за него, не так ли? Я бы с удовольствием посмотрел на это противостояние», — приводит слова Биспинга портал Low Kick MMA.