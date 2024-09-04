Белал Мухаммад — о потенциальном поединке со Стриклендом: сначала я бы дал ему пощёчину

Чемпиону UFC в полусреднем весе Белалу Мухаммаду нравится идея подраться с известным американским бойцом Шоном Стриклендом.

«Я был дал ему пощёчину. Буквально бой начинается, и я даю ему пощёчину. Когда мне приходится размышлять о тяжёлых для меня боях, то поединок против Шона не входит в это число. Для меня это был бы лёгкий поединок. Он побеждает многих за счёт кардио. У меня бензобак лучше, чем у него. Он побеждает многих на джебе, но они просто не умеют драться с ним и подстраиваются. Коста всё время пятился и принимал их. Даже Иззи бо́льшую часть времени отступал.

Давайте говорить честно, и в том бою Шон не выглядел таким уж крутым. Не будь того нокдауна, Стрикленд проиграл бы скучным решением. Мне кажется, что люди помнят лишь последние 10 секунд каждого его боя и потом говорят: «О, он дикарь и говорит всякую чушь!» Но правда в том, что Шон дерётся осторожно и не стремится получать урон. Так что я просто пойду туда и сломаю его своим давлением. Выступлю так, чтобы всё выглядело слишком легко.

Я бы с удовольствием подрался с ним. К чёрту пояса, мне просто хотелось бы разделить октагон с Шоном. Это первый бой, который я хочу получить в среднем весе. Победа над ним укрепит моё наследие», — приводит слова Мухаммада портал MMAJunkie.