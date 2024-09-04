Официально объявлено о дате титульного боя Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе россиянин Бахрам Муртазалиев проведёт защиту титула в поединке с обязательным претендентом — бывшим обладателем чемпионского пояса WBO Тимофеем Цзю (24-1, 17 КО), представляющим Австралию.

Бой между Муртазалиевым и Цзю состоится 19 октября в Орландо (США, штат Флорида) на арене Caribe Royale Resort. Этот поединок пройдёт в рамках шоу от Premier Boxing Champions на стриминге Amazon Prime Video.

31-летний российский боксёр Бахрам Муртазалиев в ходе своей профессиональной карьеры провёл 22 поединка и не потерпел в них ни одного поражения, 16 из 22 побед одержав нокаутом. На счету Тимофея Цзю 25 профессиональных боёв, в которых спортсмен одержал 24 победы (17 нокаутом) и потерпел одно поражение.