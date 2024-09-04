Штырков — о положении Анкалаева в UFC: это уже издевательство

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о ситуации с полутяжеловесом и соотечественником Магомедом Анкалаевым в UFC.

«Раньше мы будто догадывались, что Анкалаева всё время отодвигают и вставляют палки в колёса. Сейчас уже издевательство в прямом смысле. Да просто скажите честно: «Мы не дадим тебе титульный бой, что бы ты ни сделал». Человек обретёт душевное равновесие, а тут мечта, которая живёт. Совсем уже стрёмно», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.