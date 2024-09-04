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«Не напрягайся, я сделаю всё быстро». Евлоев обратился к Стерлингу

«Не напрягайся, я сделаю всё быстро». Евлоев обратился к Стерлингу
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Непобеждённый российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев обратился к американскому экс-чемпиону Алджамейну Стерлингу, поединок с которым состоится 5 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США).

«Алджамейн Стерлинг, не бойся. Не напрягайся так сильно. Я сделаю всё быстро. Я прикончу этого парня и покажу людям, что являюсь следующим претендентом на титул. Я заслуживаю этого», — сказал Евлоев в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на UFC 297 в январе Евлоев победил единогласным решением британца Арнольда Аллена.

Ранее Стерлинг назвал причину, по которой обвинил Евлоева в употреблении допинга.

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