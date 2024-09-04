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Бой Морено и Альбази возглавит турнир UFC в Канаде

Бой Морено и Альбази возглавит турнир UFC в Канаде
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено (21-9-2) возглавит турнир UFC Fight Night 246, который состоится 2 ноября в Эдмонтоне (Канада).

Соперником Морено станет представитель Ирака Амир Альбази (17-1).

Амиру Альбази 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2009 году, имеет опыт боёв в Bellator. С 2020 года выступает в UFC, где провёл пять поединков, во всех одержав победу. В своём последнем бою на UFC on ESPN 46 в июне одолел раздельным решением новозеландца Кая Кара-Франса.

Брэндону Морено 30 лет. Мексиканец дерётся в UFC с 2016 года. В июне 2021-го стал чемпионом организации, «задушив» бразильца Дейвисона Фигейреду. В январе 2023 года Морено стал двукратным чемпионом, вновь победив Фигейреду.

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