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«Пора стать двукратным чемпионом». Тим Цзю прокомментировал анонс боя с Муртазалиевым

«Пора стать двукратным чемпионом». Тим Цзю прокомментировал анонс боя с Муртазалиевым
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал организацию поединка с действующим обладателем титула IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым, который состоится 19 октября в Орландо (США).

«На этом уровне нужно выносить всех, кто стоит на твоём пути, и Бахрам именно тот самый парень на моём пути. Мир уже знает меня и знает, из чего я сделан. У Бахрама есть то, что я хочу, и я намерен впечатляюще отобрать у него это. Пора стать двукратным чемпионом мира», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулькая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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