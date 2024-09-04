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Усман Нурмагомедов: я чемпион, а Шаблий до сих пор в 11-м классе

Усман Нурмагомедов: я чемпион, а Шаблий до сих пор в 11-м классе
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Непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Шаблием, который состоится 8 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего (США).

«Перенос боя? Думаю, он обиделся на то, что у него не получилось подраться. Пускай не обижается. Этот спорт не для тех, кто обижается. Очень быстро тебя могут списать со счетов. Говорит про какие-то классы, но, по сути, чемпионом являюсь я, а Саша до сих пор в 11-м», — сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 года завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре.

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