Источник: Исмаил Наурдиев выступит на UFC 308, есть соперник

Австрийский боец Исмаил Наурдиев (23-7), выступающий в среднем весе (до 84 кг), проведёт поединок на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает в социальных сетях ресурс Ag.Fight.

Соперником Наурдиева станет бразилец Бруно Силва (23-11).

Исмаилу Наурдиеву 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2012 году. Имеет опыт выступлений в ACB. С 2019 по 2020 годы выступал в UFC, где провёл четыре поединка, одержав две победы и дважды проиграл.

Бруно Силве 35 лет. С 2021 года бразилец выступает в UFC. Встречался с такими бойцами, как Алекс Перейра, Брендан Аллен, Шарабутдин Магомедов и Крис Вайдман.

Ранее стало известно о том, что Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выступит на UFC 308.