Абдель-Азиз: Умар Нурмагомедов не проигрывал в зале даже полусредневесам

Али Абдель-Азиз, менеджер непобеждённого российского бойца легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умара Нурмагомедова, высказался о подопечном.

«Умар не проиграл и раунда в зале даже полусредневесам, никому не позволил провести тейкдаун. Он финиширует любого, кто победит на следующей неделе, Умар размажет любого», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.