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Рикки Хаттон сказал, что должен изменить Фьюри в реванше с Усиком

Рикки Хаттон сказал, что должен изменить Фьюри в реванше с Усиком
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон высказался о реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Думаю, Джону [Фьюри] следует отойти в сторонку. Он обязан сделать это. Я скажу то, что сказал бы любой тренер: у вас в углу может быть второй тренер или помощник, но все споры должны проходить во время раундов.

В перерывах должен звучать один голос. В противном случае боец теряется и думает: «Кого мне, чёрт возьми, слушать?» Я считаю, что наличие Энди Ли и Джона Фьюри в углу — это хорошо, но во время перерывов говорить с Тайсоном должен кто-то один», — приводит слова Хаттона talkSPORT.

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